Incidente a Cesate (Milano), schianto auto-moto: centauro 21enne portato via in codice rosso

Un motociclista di 21 anni è stato portato via in gravi condizioni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con un'auto. Il sinistro nel pomeriggio di martedì 2 gennaio, intorno alle 17.30, in via Mincio a Cesate, hinterland nord di Milano.

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale. A causa dei seri traumi riportati nell'impatto il giovane centauro, dopo aver ricevuto le prime cure dei soccorritori sul posto, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono affidati agli agenti della locale di Cesate. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia potuto provocare lo scontro tra i due veicoli, avvenuto nell'area industriale della cittadina.