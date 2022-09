Grave incidente a Corsico: motociclista di 20 anni in coma

Un ragazzo di 20 anni lotta tra la vita e la morte dopo un incidente stradale in moto. Lo schianto contro un'auto, avvenuto intorno alle 12 di mercoledì, ha totalmente paralizzato via dell'Industria a Corsico (Milano).

Sul posto è immediatamente arrivato il personale del 118. I primi ad arrivare, sono stati i membri dell'equipaggio di un'ambulanza, che hanno poi allertato l'elisoccorso. Il 20enne, stando alla centrale operativa, ha riportato diversi traumi in varie parti del corpo: incluso un grave trauma cranico. Stabilizzato sul posto, è stato poi trasferito al Niguarda dall'elicottero atterrato nel parcheggio del supermercato Esselunga lungo la via.

Medici e infermieri hanno poi medicato sul posto tutti i membri della famiglia straniera che viaggiava a bordo dell'auto coinvolta nello scontro. Per loro, 14, 16, 18, 23 e 54 anni, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Erano presenti anche i carabinieri della Compagnia Corsico ma i rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale. Per il momento non è chiara la dinamica dell'incidente.

Video: l'elisoccorso a Corsico