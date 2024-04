Schianto tra auto e moto: uomo grave, ferita anche la donna che era con lui

Incidente venerdì sera sulla Ss35, la Milano-Meda. Pochi minuti prima delle 20, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono schiantate tra loro nel tratto compreso tra le uscite di Cormano e Paderno, in direzione Nord.

Ad avere la peggio nell'impatto sono stati il conducente della moto, 46 anni, e la passeggera che viaggiava alle sue spalle, una 49enne. Lui, soccorso dagli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica, è finito in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo. Nello schianto ha riportato traumi alla testa, al torace e all'addome: le sue condizioni sono delicate. La donna è invece stata accompagnata nello stesso ospedale in codice giallo, con ferite a un ginocchio e a un polso.

I rilievi del caso sono stati affidati agli agenti della Polstrada di Milano, ora al lavoro per ricostruire le cause dello schianto.