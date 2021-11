Schianto tra moto e auto sulla Nazionale: 26enne grave

Un ragazzo di 26 anni è stato soccorso in gravi condizioni dopo un incidente in moto lungo la nazionale dei Giovi a Cesano Maderno. Lo schianto - che ha coinvolto anche un'auto - è avvenuto pochi minuti dopo le 8 all'altezza del civico 78, nel comune brianzolo.

Secondo quanto al momento ricostruito, il 26enne, che viaggiava in sella alla motocicletta, in seguito allo scontro con una vettura sarebbe finito a terra, sull'asfalto, sbalzato a diversi metri di distanza. Immediata la chiamata al centralino dell'azienda regionale emergenza e urgenza che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Lungo la nazionale dei Giovi venerdì mattina sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale.

Il 26enne invece ha riportato un trauma cranico commotivo ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Il giovane centauro risulta l'unica persona ferita nel sinistro. Accertamenti in corso sulla dinamica.