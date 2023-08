Schianto tra auto e moto, ferito un uomo

Un uomo di 31 anni è rimasto ferito nello scontro tra un'auto e un mezzo a due ruote, intorno alle 10, in piazza Piemonte, a Milano.

Sul posto, allertati dalla centrale operativa del 118 Areu, sono subito giunte un'automedica e un'ambulanza. Le condizioni del ferito, inizialmente, sembravano gravi. Per fortuna, dopo i primi soccorsi si sono rivelate meno preoccupanti.

Il 31enne è stato portato al San Carlo per accertamenti, ma non è in pericolo di vita. La polizia locale sta ricostruendo l'accaduto: la dinamica non è ancora chiara. I vigili del fuoco hanno liberato la sede stradale e ora è ripresa la normale circolazione.