Incidente tra auto e moto in via Biffi: grave il motociclista

Un motociclista di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente contro un'auto in via Serafino Biffi, in zona Porta Magenta a Milano. Lo scontro si è verificato intorno alle 19.30 di giovedì per cause ancora in corso di accertamento.

Sul luogo dell'incidente, stando a quanto riporta l'Agenzia regionale emergenza urgenza, sono intervenuti due equipaggi con ambulanza e automedica. Il 56enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli.

Per capire la dinamica dell'episodio e gestire il traffico nella zona, in via Biffi hanno lavorato anche gli agenti della polizia locale. I 'ghisa' hanno fatto i rilievi fino a sera inoltrata.