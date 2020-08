Schianto tra un'auto e una moto sulla via Emilia, arriva l'elicottero: c'è anche un bambino di 2 anni

Molto spavento nel pomeriggio di mercoledì 5 agosto 2020 per un incidente stradale sulla via Emilia, a San Donato Milanese, tra un'auto e una moto. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze. Lo schianto è avvenuto pochi minuti dopo le sei.

Sul posto è sopraggiunto l'elicottero di soccorso del 118 insieme ad un'ambulanze e un'automedica. L'elicottero era stato allertato per il motociclista, un ragazzo di 28 anni, che sembrava essere in gravi condizioni: in realtà il giovane è stato poi trasportato in ambulanza, in codice giallo, al pronto soccorso del San Raffaele.

A bordo dell'automobile si trovava una famiglia con mamma, papà e il loro figlio di due anni. Nessuno dei tre ha riportato ferite ma i sanitari hanno preferito accompagnarli al pronto soccorso di Melegnano perché visibilmente e comprensibilmente sotto choc.