Schianto auto-moto: 24enne ferito gravemente

Un ragazzo di 24 anni portato via in codice rosso dopo uno schianto tra il suo scooter e un'auto. L'incidente nel pomeriggio di mercoledì 31 maggio, poco prima delle 15, in via Fabio Filzi, zona Stazione Centrale.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e la polizia locale di Milano. Il 24enne, soccorso per traumi alla testa e al torace, è stato portato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso per via di parametri vitali sfalsati. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, il ragazzo era cosciente e non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, avvenuto all'altezza del civico 40, sono affidati alla polizia locale.