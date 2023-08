Schianto tra auto e moto nella notte: grave un uomo

Un grave incidente è avvenuto in via Procaccini (zona Cenisio Monumentale), dopo le 22, nei pressi dell'incrocio con corso Sempione, nella sera di martedì 29 agosto. Un mezzo a due ruote, per cause da accertare, si è schiantato contro un'auto. Sono rimaste ferite due persone: un uomo di 63 anni e una donna di 86.

Ad avere la peggio il motociclista, che è stato portato al Galeazzi. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 arrivato con un'ambulanza e un'automedica, è subito giunta una pattuglia dei vigili di Milano per ricostruire l'accaduto. La sede stradale è stata messa in sicurezza e subito sgomberata.