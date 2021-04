Un 43enne molto grave dopo un incidente auto-moto a Milano

Un 43enne è stato portato via in codice rosso dopo essere rimasto coinvolto in un violento schianto. Verso le 10.30 di venerdì 2 aprile l'incidente, avvenuto in viale Caprilli, zona San Siro, ha coinvolto un'auto e una moto.

Sul posto sono accorsi 118, con auto medica e ambulanza, e la polizia locale di Milano. Ad essere soccorso dagli operatori anche un 41enne, del quale però al momento non sono ancora chiare le condizioni.

Il 43enne, invece, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato d'urgenza in ambulanza - in codice rosso - all'ospedale Niguarda di Milano. Diversi e seri i traumi da lui riportati nell'impatto.