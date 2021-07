Incidente, uomo grave dopo schianto auto-moto a Milano

L'impatto verso l'una di notte in viale Scarampo angolo viale Renato Serra

Un uomo ricoverato all'ospedale in codice rosso. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 luglio all'incrocio tra viale Renato Serra, circonvallazione esterna di Milano, e viale Ludovico Scarampo, dove un'auto e una moto si sono schiantate.

Sul posto è accorsa un'ambulanza del 118 che ha trasportato il motociclista, 53 anni, in giallo all'ospedale San Carlo di Milano. All'arrivo, purtroppo, le sue condizioni si sono rivelate più gravi del previsto: per questo in accettazione gli è stato assegnato un codice rosso.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono affidati agli agenti della locale, intervenuta sul posto insieme all'Azienda regionale emergenza urgenza. Al momento l'ipotesi è che l'impatto, avvenuto all'incrocio, possa essere stato causato da una mancata precedenza (nell'orario in cui è avvenuto l'incidente i semafori erano spenti).