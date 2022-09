Si schianta contro un palo della luce, che crolla addosso a un'altra auto

Incidente stradale domenica mattina sulla statale del Sempione. Lo schianto ha costretto le forze dell'ordine intervenute a chiudere per alcune ore il tratto di strada. E' successo a Busto Arsizio intorno alle dieci e mezza. Dalla prima ricostruzione della dinamica, che comunque è al vaglio dei carabinieri, sembra che un'auto si sia schiantata contro un palo della luce, abbattendolo: questo è crollato sul cofano di un'altra auto. Per un soffio non è finito direttamente sul tetto: avrebbe sicuramente provocato gravi conseguenze al conducente.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, allertati in codice rosso, con un'automedica ed un'ambulanza. I feriti sono tre persone di 58, 66 e 68 anni, ma nessuno di loro è stato trasportato al pronto soccorso. Per mettere in sicurezza la strada, erano presenti anche gli agenti di polizia locale di Busto Arsizio e i vigili del fuoco di Busto e Gallarate. La corrente elettrica è stata staccata per evitare rischi durante le fasi di soccorso.