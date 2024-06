Incidente alle porte di Milano, ragazzini falciati da un'auto pirata

Tre ragazzi di 17 anni sono stati travolti da un’auto pirata a Viboldone, una frazione di San Giuliano Milanese nella serata di venerdì 14 giugno. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

Tutto è successo poco prima delle 23 in via Marignano, una stretta strada che taglia in due i campi del comune. In seguito all’impatto uno dei tre ragazzi ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto ed è stato accompagnato al Policlinico San Matteo di Pavia a causa di una frattura cranica. Meno gravi gli altri due 17enni, sempre trasportati in codice giallo al San Raffaele e al San Matteo.

I carabinieri della compagnia di San Donato sono al lavoro per individuare l’automobile pirata che ha causato l’incidente e si è allontanata senza prestare soccorso. Qualche elemento utile potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.