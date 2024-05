Precipitano con l'auto nel lago, riescono a tornare a riva da soli

Con la loro auto hanno abbattuto un albero e sono precipitati in acqua, nel Lago di Lugano. È successo alle 4 di domenica notte a Brusimpiano (Varese). Protagonisti un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 22 anni, che stavano percorrendo la provinciale 61. I due giovani sono riusciti a tornare a riva da soli.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, con un'autopompa e un'autogru, e i sommozzatori del nucleo di Milano, per accertarsi che non vi fossero altre persone in acqua e per recuperare il mezzo. Successivamente è stata contattata l'amministrazione comunale del piccolo centro varesino, in modo che dia l'incarico a una ditta specializzata di verificare le eventuali fuoriuscite di liquidi inquinanti dalla vettura.

Il personale sanitario ha visitato i due ragazzi, che si trovavano in stato confusionale, e li ha trasportati al pronto soccorso in codice verde per gli accertamenti del caso.