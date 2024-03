Per gli automobilisti l'entrata consigliata verso Milano è Bivio A1/A58 su A1 Milano-Napoli; mentre l'uscita consigliata provenendo da Brescia: Bivio A58/A4 su Agrate-Melegnano.

Presente la polizia stradale e i vigili del fuoco con l'autopompa dalla sede centrale di Monza, due carri fiamma da Lissone e dal comando di Milano (ma il loro intervento non è stato necessario). L'intervento è durato circa due ore. L'uomo rimasto ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Vimercate.

Sul posto i soccorritori: da quanto riferisce l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) i soccorsi sono stati inviati in codice rosso, ma fortunatamente le condizioni del ferito (un uomo di 38 anni) sono apparse meno gravi e il codice è stato declassato in giallo.

Un’automobilista ha perso il controllo della propria vettura e si è ribaltato in autostrada. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9.30 di martedì lungo l’A4 (direzione Torino) all’altezza del tratto di Agrate Brianza. Dalle informazioni fornite da Autostrade per l’Italia si è creata una coda di 3 km tra Cavenago Brianza e Monza.

Auto si ribalta in autostrada: traffico in tilt per l'incidente