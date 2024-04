Schianto in autostrada: auto si ribalta, vari chilometri di coda

Incidente stradale in autostrada, nel Milanese, lunedì mattina. Erano da poco passate le 10 quando, lungo l'A4 in direzione Milano, una Land Rover si è ribaltata all'altezza di Arluno per cause ancora da accertare. Immediata la richiesta di soccorso in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano, un'ambulanza e un'automedica.

La donna alla guida, una 52enne, è apparsa meno grave di quanto si pensasse. I sanitari del 118 l'hanno stabilizzata e medicata sul posto, senza accompagnarla in un pronto soccorso. Presente anche la polizia stradale di Torino, a cui sono stati affidati i rilievi.

A causa dell'incidente e delle necessarie operazioni di soccorso e rimozione del mezzo, lungo l'autostrada si sono formati circa 4 chilometri di coda tra Marcallo-Mesero e Rho, in direzione Milano.