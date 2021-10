Incidente stradale sui Bastioni: auto ribaltata, un ragazzo in ospedale

Incidente stradale a Milano nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 ottobre. E' successo lungo i Bastioni di Porta Venezia intorno alle quattro meno un quarto. Molto spavento ma, fortunatamente, nessuna seria conseguenza.

Un'automobile, mentre viaggiava sui Bastioni, è finita contro il bordo della carreggiata. Si è ribaltata terminando la sua corsa contro gli alberi ai lati, in prossimità d'un attraversamento pedonale regolato da semaforo. Ignota per il momento la ragione dello schianto.

Ragazzo al pronto soccorso

Alla guida della vettura un ragazzo di ventun anni. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso e, sul posto, è sopraggiunta un'ambulanza della Croce Bianca. I sanitari del 118 hanno però valutato meno gravi del previsto le condizioni del giovane, e l'hanno trasportato al pronto soccorso del Policlinico in codice verde. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Milano per i rilievi dell'incidente.