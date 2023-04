Incidente sulla Binasca: auto si ribalta, una donna portata in ospedale

Incidente stradale a Melegnano nelle prime ore della mattinata di giovedì 6 aprile. È successo lungo la strada provinciale 40 (Binasca) all'altezza dell'uscita Melegnano dell'A1, in particolare presso il punto in cui convergono sulla Binasca i mezzi in uscita da Bologna.

Alle sei meno un quarto di mattina, un'auto si è ribaltata in quel punto. La conducente, una donna di 48 anni, ha perso il controllo della vettura per cause che sono in corso di definizione da parte dei carabinieri di San Donato, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco di Milano e a un'ambulanza della Croce Bianca di Melegnano. Presente anche un'automedica.

I sanitari del 118, inizialmente allertati in codice rosso, hanno valutato meno gravi del previsto le condizioni della 48enne, e l'hanno trasportata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Rozzano.