Sbanda per un colpo di sonno e 'vola' in un canale: donna 'miracolata' dopo incidente

Probabilmente per un colpo di sonno ha perso il controllo dell'auto che guidava ed è finita in un canale. Una donna è stata salvata lunedì mattina da un passante, dal personale sanitario e dai vigili del fuoco dopo un incidente a Pieve Emanuele (Milano).

L'incidente è avvenuto attorno alle 6.30, in via Montalcini. La donna, una 41enne, era alla guida di una Fiat Panda quando è 'volata' in una roggia piena d'acqua. Grazie all'intervento di un altro automobilista che passava nella stessa strada la signora è stata estratta viva dell'autovettura.

Nel frattempo è arrivata anche la squadra del gruppo Saf dei vigili del fuoco. La signora è stata trasportata dal personale del 118 in codice giallo all'ospedale Humanitas e, secondo le prime informazioni, non è in pericolo di vita.

Foto dell'incidente