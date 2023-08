Schianto all'incrocio, auto ribaltata

Incidente stradale domenica pomeriggio a Milano in via Domenichino, all'angolo con via Ravizza. È successo intorno all'una e venti. Una delle due vetture coinvolte nello schianto si è ribaltata.

Si tratta di un incrocio particolarmente pericoloso, con numerosi incidenti stradali negli anni, nonostante da tempo il parterre sia stato sistemato in modo da aumentare (notevolmente) la visibilità. Sul posto sono arrivati i vigili urbani per i rilievi e i sanitari del 118 con un'ambulanza, coadiuvati dai vigili del fuoco. Quattro le persone coinvolte: un ragazzo di 28 anni e una di 29, nonché un uomo di 55 anni e una donna di 61. Alla fine non è stato necessario alcun trasporto in ospedale.