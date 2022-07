Incidente stradale a Milano, auto si ribalta: due feriti in ospedale

Incidente stradale nella notte di lunedì a Milano, in viale Giustiniano. E' successo verso le quattro meno dieci. Un'automobile si è ribaltata, per cause ancora da definire, dopo che la persona alla guida ne ha perso il controllo. I sanitari sono arrivati sul posto con due ambulanze e due automediche, allertati in codice rosso.

In realtà, le condizioni dei due feriti (un ragazzo di 20 anni e una donna di 31) sono apparse meno gravi del previsto. I due sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico e dell'ospedale Città Studi con qualche trauma e contusione. Sul posto anche i vigili del fuoco e, per i rilievi dell'incidente, la polizia locale.