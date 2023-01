Incidente in Valassina: auto si ribalta, un ferito e traffico in tilt

Traffico in tilt e lunghe code. Il motivo: un incidente lungo la SS36. Lo schianto è avvenuto mattina intorno alle 7.20 nel tratto Monza centro e l'allacciamento con la tangenziale nord di Milano.

Per motivi ancora al vaglio della polstrada intervenuta sul posto, un'auto si è ribaltata. Sono stati immediatamente inviati i soccorsi in codice giallo. L'agenzia regionale emergenza urgenza ha mandato sul posto un'ambulanza. In azione anche i vigili del fuoco.

Da quanto riferisce il 118 il ferito è un uomo di 35 anni, che è stato trasferito, in codice giallo, all'ospedale San Gerardo di Monza. Naturalmente l'incidente ha provocato code e forti rallentamenti.