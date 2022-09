Anziana di 91 anni fa incidente con l'auto e si ribalta: morta

Una donna di 91 anni è morta dopo un incidente stradale in via Cusago, periferia Ovest di Milano. L'anziana, stando alle prime informazioni dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, è deceduta sul colpo. I soccorritori sono arrivati sul luogo intorno alle 14.30 di giovedì.

Nell'incidente è rimasta coinvolta solo l'auto guidata dalla 91enne, una Ford Ka che si è ribaltata ed è finita in un canale d'irrigazione. Per tirare fuori la donna e l'auto è stato necessario l'intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Non è ancora chiaro in quale momento si è verificato l'incidente. La chiamata ai soccorsi è arrivata poco dopo le 14 ma l'auto nel canale era 'invisibile' alle auto di passaggio. Secondo le prime informazioni della centrale operativa del 118, la donna era sott'acqua che in quel punto, secondo i pompieri, raggiunge il mezzo metro di profondità.