Auto si ribalta in centro a Milano: l'incidente

Un uomo di 54 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale con la propria auto in via Gabrio Serbelloni, in zona Palestro in centro a Milano. Per fortuna l'automobilista è rimasto quasi illeso e per lui, dopo le cure sul posto del personale sanitario dell'Areu, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Il fatto è avvenuto poco prima delle 20 di mercoledì.

L'auto sulla quale viaggiava il 54enne si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale, intervenuta con un paio di pattuglie. Presenti anche i vigili del fuoco e il personale di Sicurezza e Ambiente, per rimuovere l'auto e ripristinare la circolazione.