Schianto contro un furgone, poi l'auto si ribalta e distrugge un semaforo

Incidente stradale nel centro di Milano, giovedì mattina, senza conseguenze serie per i protagonisti. Lo schianto si è verificato alle 6 all'angolo tra via Cesare Battisti e via Francesco Sforza, in zona Tribunale.

Secondo quanto riferito, un'auto con alla guida una donna di 78 anni si è scontrata con un furgone e poi si è ribaltata. Nella carambola, l'auto ha divelto un semaforo dell'incrocio. Sul posto i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna in codice giallo al pronto soccorso del vicino Policlinico, mentre l'autista del furgone è rimasto illeso.