Auto si ribalta dopo incidente e finisce contro auto in sosta: foto

Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di sabato per un incidente stradale tra via Adamo Smith e via Giovanni Silvestri, in zona Bicocca a Milano. Due auto si sono scontrate in modo violento all'incrocio tra le due strade, per fortuna senza provocare feriti gravi.

Ad avere la peggio è stato il conducente di una delle vetture finito in ospedale in codice giallo. L'automobilista guidava una Lancia Ypsilon e percorreva via Smith da viale Fulvio Testi in direzione viale Sarca. Dopo lo scontro con un'utilitaria grigia che proveniva da via Silvestri in direzione nord, la Ypsilon si è ribaltata ed ha strisciato sull'asfalto per diversi metri fino a sbattere contro un piccolo furgone in sosta.

Sul luogo dello scontro è intervenuta un'ambulanza dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, un paio di pattuglia della polizia locale e gli incaricati della rimozione delle auto. Il traffico non ha subito particolari conseguenze.