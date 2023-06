Incidente a Cinisello Balsamo, auto si ribalta: a bordo anche una bambina

Lascia due feriti, tra cui una bambina di 9 anni, un incidente stradale avvenuto sabato mattina in viale Brianza a Cinisello Balsamo (Milano). Alle 8.30, per cause ancora da accertare, un’auto si è ribaltata.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha anche allertato l’elisoccorso. I pazienti sono stati poi portati al Niguarda in codice giallo, meno grave.

Per fare i rilievi per comprendere la causa dell’incidente, in via Brianza sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Cinisello. Così come è stato necessario il lavoro dei vigili del fuoco, che hanno raddrizzato l’auto.