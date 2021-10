Incidente a Milano, auto si ribalta in viale Forlanini: traffico in tilt

Un'auto ribaltata, ambulanze sul posto e traffico congestionato. Questi gli effetti dell'incidente avvenuto in viale Forlanini, tra via Barigozzi e via Bellosio, nella mattinata di martedì 19 ottobre, verso le 9.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale di Milano. Una coda di taxi e auto si è formata in direzione Milano. Due persone sono rimaste ferite nell'impatto, una ragazza di 22 anni e una donna di 51. Entrambe hanno riportato solo traumi lievi, venendo soccorso in codice verde.

La locale, oltre a effettuare i rilievi di legge, sta gestendo la viabilità nella zona, che risulta rallentata a causa del sinistro.