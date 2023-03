Con auto in sharing si schianta contro 4 macchine parcheggiate e scappa

Stava guidando un'auto in sharing, quando si è andato a schiantare contro quattro macchine parcheggiate. Dopo l'impatto, è scappato lasciando il veicolo in mezzo alla strada. L'accaduto in via Pompeo Neri, zona Lorenteggio, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 marzo.

Sul posto domenica mattina, poco prima di mezzogiorno, è intervenuta la polizia locale, rimuovendo il veicolo in sharing. Quattro, in tutto, le auto danneggiate dall'incidente, che per fortuna non ha avuto feriti. In corso gli accertamenti per risalire al conducente responsabile del sinistro.