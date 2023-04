Schianto taxi-Audi a Milano: 4 feriti, di cui uno gravissimo

Quattro persone rimaste ferite, di cui una in modo molto grave. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto poco dopo le 8 di domenica 23 aprile in viale Corsica angolo via Mugello.

Sul posto sono intervenuti polizia locale di Milano e ambulanze. Ad avere la peggio è stato il tassista, un 59enne italiano che è stato rianimato sul posto e poi trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Feriti, ma in modo meno grave, anche il passeggero del taxi, 22 anni, il conducente dell'Audi, 35 anni, e la passeggera, 31 anni. Tutti sono stati portati al Policlinico e al San Raffaele in codice giallo.

In base a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, l'impatto, un frontale-laterale, è avvenuto perché uno dei due veicoli sarebbe passato col rosso all'incrocio con via Mugello. Il taxi stava procedendo lungo viale Corsica in direzione Linate; mentre l'Audi , proveniente da piazzale Susa, viaggiava verso piazzale Cuoco. In corso gli accertamenti per definire meglio la dinamica del sinistro e chiarirne le responsabilità.

La censura di Areu

Nonostante le nostre richieste di informazioni su questo incidente avessero rispettato le nuove e limitate modalità dettate dall'assessore Guido Bertolaso per contattare l'Azienda regionale emergenza urgenza, la centrale operativa nella mattinata ce ne ha taciuto l'esistenza. Più tardi, inoltre, si è rifiutata di fornire informazioni sullo stato dei feriti, sostenendo di non avere l'autorizzazione a farlo (cosa mai avvenuta in passato). Davanti alle nostre proteste, ci è stato attaccato in faccia il telefono per due volte.

Già da una decina di giorni il lavoro dei cronisti lombardi è stato reso impossibile dall'improvvisa e ingiustificata decisione di oscurare il portale realtime di Areu riservato ai giornalisti accreditati. Ora, sembra, a censurare gli interventi del 118 a Milano sono anche alcuni operatori della centrale.