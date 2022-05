L'anziano che finisce con l'auto nella vetrina della concessionaria Porsche

Con l'auto in vetrina. Letteralmente. Incidente stradale lunedì pomeriggio a Varese, dove un anziano alla guida di una Toyota Yaris è finito con la propria macchina nell'ingresso di una concessionaria che vende Porsche.

Lo schianto è avvenuto alle 16.30 in via Sanvito Silvetro. Le cause sono tutte da accertare, ma appare molto probabile che il guidatore abbia perso il controllo del veicolo senza il coinvolgimento di altri mezzi, per poi fermarsi soltanto nella vetrina del salone d'auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa, che hanno messo in sicurezza l'area e collaborato con il personale sanitario. L'anziano che era al volante della Yaris è finito in codice giallo al pronto soccorso: nello schianto, che ha causato anche l'esplosione degli airbag, ha riportato traumi seri, ma non è in pericolo di vita.

Foto - L'incidente