Anziano sfonda la vetrina del supermercato con l'auto

Un'auto ha sfondato le vetrine di un supermercato seminando il panico, ma per fortuna senza provocare feriti. È successo a Parabiago nella mattina di domenica 2 giugno. Alla guida un signore di 90 anni che si trovava in macchina nel parcheggio dell'U2 (Unes) di via Vincenzo Cuoco.

Secondo quanto riferito da vigili del fuoco di Milano, intervenuti sul posto, il signore era a bordo della sua station wagon quando ha accelerato sfondando per errore la vetrina del supermercato. Sebbene il negozio fosse piuttosto affollato, nessuno si è fatto male, ma l'auto ha travolto e devastato alcune casse. Si presuppone che l'anziano abbia lasciato per errore l'auto in marcia, tanto che la velocità con cui ha sfondato la vetrina era bassa.

L'uomo non avrebbe riportato ferite, ma è stato portato per precauzione in codice verde all'ospedale di Castellanza (Varese).