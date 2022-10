Violento schianto auto-furgone: grave una donna

Una signora portata all'ospedale in codice rosso. Questo il risultato di un incidente tra un'auto e un furgone, avvenuto in via Airolo nella tarda mattinata di venerdì 28 ottobre, poco prima di mezzogiorno.

Sul posto sono intervenuti 118, con due ambulanze e un'automedica, e la polizia locale di Milano. Tre, in tutto, le persone trasportate in ospedale. Tra loro solo una donna, di 74 anni, è rimasta gravemente ferita, riportando un trauma importante all'addome.

Dopo essere stata soccorsa, la 74enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano. Mentre gli altri due feriti, due uomini di 28 e 71 anni, sono stati accompagnati in verde alla Clinica di Città Studi. La signora stava viaggiando come passeggera nel sedile anteriore dell'auto quando è avvenuto l'impatto con il furgone. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, era cosciente.