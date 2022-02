Prova a fare inversione a "U" con un bus articolato ma resta incastrato: foto

Prova a fare inversione a "U" con un lungo autobus Atm, quelli articolati di 18 metri, e resta incastrato. Risultato? Strada bloccata in entrambi i sensi di marcia. È quanto è capitato ad un autista dell'Azienda trasporti milanesi nella giornata di mercoledì, in zona Primaticcio a Milano.

Le immagini dell'accaduto sono state condivise su Facebook dalla pagina Tranvieri Milanese con l'iconica didascalia: "Grandi manovre in serata a Primaticcio? Ops, è un 18 e non un 12.. cose che capitano". Per liberare la strada e riportare l'autobus, che in quel momento era fuori servizio, al deposito, sono dovuti intervenire i mezzi di supporto tecnico dell'Atm.