Schianto autobus-tram a Milano

Uno schianto tra un tram di Atm e un autobus privato. L'incidente nella serata di giovedì 8 giugno, intorno alle 19.30, in piazza San Gioacchino angolo viale della Liberazione.

Sul posto sono intervenuti 118, con due ambulanze e un'automedica, i vigili del fuoco e la polizia locale di Milano. Al momento dell'impatto alcuni passeggeri stavano viaggiando a bordo del tram, ma nessuno sarebbe rimasto ferito.

In base a una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'autobus, che proveniva da via Fara, sia andato a finire contro il tram nel tentativo di svoltare a sinistra verso viale della Liberazione. A causa dell'incidente la circolazione dei tram delle linee 10 e 5 risulta limitata in entrambe le direzioni.