Autobus Atm travolge e uccide un uomo a Milano: morto 48enne

Un uomo di 48 anni è morto dopo essere stato travolto da un autobus Atm della linea 175 a Milano. L'incidente, tra viale Enrico Forlanini e via Eugenio Bellosio, è avvenuto attorno alle 9.30 di domenica.

A darne notizia sono i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) che sono intervenuti con due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare la morte del 48enne. Soccorso in codice verde il conducente del bus, un 50enne.

Oltre al personale sanitario, nel vialone che porta verso l'aeroporto di Milano Linate, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per fare i rilievi, il persona dell'Azienda trasporti milanesi e i vigili del fuoco del comando provinciale.

Il traffico lungo la strada è rimasto rallentato per permettere soccorsi e rilievi delle forze dell'ordine. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento.

Autobus deviati dopo l'incidente mortale

Atm ha informato che i bus 45 e 175 sono stati deviati.

Bus 45 verso San Donato. Devia da viale Corsica/Negroli a via Zante

verso San Donato. Devia da viale Corsica/Negroli a via Zante Bus 175 verso Ponte Lambro. Devia da largo Rodari a via Zante

Atm esprime cordoglio per la morte del 48enne

Dopo l'episodio, l'azienda di Foro Buonaparte, ha espresso il suo dispiacere in una nota: "Un grave incidente stamattina intorno alle 9.30 in viale Forlanini ha coinvolto un bus della linea 175 e un uomo di 48 anni, che purtroppo è deceduto. Atm esprime la sua profonda vicinanza ai famigliari in questo momento di grande dolore. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine con cui c'è massima collaborazione da parte dell'Azienda. Atm si impegna a fornire tutto il supporto necessario alla famiglia colpita da questo grave lutto".