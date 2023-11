Incidente stradale tra un autobus e due auto a Milano

Incidente tra un autobus della linea 49 di Atm e due auto in via Harar a Milano. Lo schianto si è verificato pochi minuti prima delle 9 di mercoledì, all’altezza dell’incrocio con via Federico Tesio.

Dopo l’incidente tre persone - un ragazzo di 29 anni e due donne di 36 e 47 anni - sono state soccorse dal personale del 118. L’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è intervenuta con due ambulanze in codice giallo: i feriti sono stati portati al Sacco e San Carlo.

Il traffico nella strada è rimasto bloccato a lungo per permettere i rilievi della polizia locale. In via Harar sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia di Stato.