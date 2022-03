Incidente in via Quaranta a Milano: schianto tra un bus Atm e 4 auto

Prima lo schianto e un'auto che prende fuoco, infine le sirene di ambulanze e vigili del fuoco. Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito grave nella notte tra lunedì e martedì 8 marzo all'incrocio tra via Broni e via Bernardo Quaranta a Milano, teatro di un incidente tra un bus della linea 95 e 4 automobili.

Tutto è accaduto poco dopo la 1:30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il sinistro sia stato innescato da un'automobile. Il conducente del mezzo avrebbe attraversato via Quaranta lungo via Broni urtando un mezzo della linea 95 che stava viaggiando verso via Marco d'Agrate. L'impatto è stato violentissimo, tanto che il mezzo pubblico è finito prima contro tre auto parcheggiate (una di queste ha preso fuoco) e poi ha sfondato la recinzione di una ditta.

Fortunatamente ci sono stati solo danni materiali: nel sinistro sono rimaste coinvolte 4 persone ma sono state tutte accompagnate in codice verde nei pronto soccorso della città.

Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno domato le lingue di fuoco e collaborato con i soccorritori.