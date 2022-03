Incidente in via Quaranta a Milano: schianto tra un bus Atm e 4 auto

Prima lo schianto e un'auto che prende fuoco, infine le sirene di ambulanze e vigili del fuoco. Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito grave in via Bernardo Quaranta a Milano dove un autobus della linea 95 ha travolto 4 automobili nella notte tra lunedì e martedì 8 marzo.

Tutto è accaduto poco dopo la 1:30 in via Quranta, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il bus dell'Atm abbia urtato 4 automobili mentre procedeva verso via Marco d'Agrate.

L'impatto è stato violento tanto che il mezzo pesante, dopo aver urtato i veicoli è finito sul marciapiede. Fortunatamente non è successo nulla di grave: nel sinistro sono rimaste coinvolte 4 persone ma sono state tutte accompagnate in codice verde nei pronto soccorso della città dal personale dai sanitari dell'azienda regionale di emergenza urgenza, sul posto con tre ambulanze e un'automedica.

Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno domato le lingue di fuoco e collaborato con i soccorritori.