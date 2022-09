Autobus Atm "incastrato" sullo spartitraffico: viale Abruzzi bloccato

Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 8 settembre a Milano. Coinvolto un bus di Atm. E' successo in viale Abruzzi all'altezza del Bar Basso. Secondo quanto ricostruito e visibile dalle immagini diffuse attraverso il web, il mezzo di Atm è rimasto 'incastrato' sull'aiuola spartitraffico centrale in un punto in cui si dovrebbe procedere diritti.

Non è chiaro se si sia trattato della volontà di curvare o, più probabilmente, di un'altra causa, fatto sta che il bus è rimasto in posizione obliqua rispetto alla carreggiata. Di conseguenza il viale è rimasto bloccato per diverso tempo, con ripercussioni inevitabili sul traffico viabilistico.

Video (Instagram)