Incidente A8: camion salta la carreggiata, sfonda una barriera e investe un'auto

Un grave incidente a catena è avvenuto lunedì mattina, intorno alle 9, sull'A8 Varese-Milano all'altezza di Lainate. Tre persone, uomini di età compresa tra 45 e 57 anni, sono rimaste ferite: una di loro è in condizioni critiche e lotta per la vita. Secondo le prime informazioni, un camion avrebbe cambiato corsia improvvisamente, travolgendo un'auto e successivamente una barriera in cemento. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. La polstrada Autolaghi sta indagando con l'aiuto di testimonianze e video di sorveglianza. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco dal comando provinciale di Milano.

Il tratto di autostrada tra Lainate e il bivio con l'A9 in direzione dell'allacciamento con l'A4 è stato temporaneamente chiuso. I soccorritori del 118 sono intervenuti con un'autoambulanza, 3 ambulanze e un elicottero. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Sant'Anna di Como, all'ospedale di Legnano e al Niguarda.

Lunghe code

La Società Autostrade informa che il traffico è bloccato sul luogo dell'incidente e si registrano 8 km di coda verso Milano e 3 km verso Varese. Inoltre, si registrano 5 km di coda sull'A9, in corrispondenza dell'accesso obbligatorio all'A8 verso Varese.

La Società Autostrade consiglia a chi viaggia da Varese verso Milano di uscire a Busto Arsizio, di percorrere la Strada Statale 36 per raggiungere lo svincolo di Marcallo Mesero dove immettersi in A4 verso Milano. Il percorso inverso è consigliato per chi da Venezia è diretto a Varese. Agli utenti provenienti da Como e diretti verso Milano si consiglia di percorrere l'A36 Pedemontana, quindi la Strada Statale 35 per raggiungere lo svincolo di Cormano dove immettersi in A4. Il percorso inverso è consigliato per chi da Milano è diretto verso Como.