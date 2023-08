Karl, morto davanti ai genitori: indagati i due automobilisti

Ci sono due indagati per la morte di Karl Nasr, il 18enne che martedì 1 agosto ha perso la vita davanti ai genitori dopo essere stato travolto e schiacciato contro un palo da un'Audi Rs7 finita sul marciapiedi dopo lo schianto con una Renault Captur. I due automobilisti, un uomo italiano e una donna di origine egiziana, sono accusati di omicidio stradale in cooperazione colposa: il conducente dell'Audi per non aver moderato la velocità all'incrocio e quindi non essere riuscito a frenare in tempo; mentre la signora alla guida della Renault per aver fatto una manovra vietata.

A formulare le accuse il pm Antonio Cristillo, il quale a breve disporrà l'autopsia sul corpo del povero ragazzo. Già passate al vaglio degli inquirenti le immagini registrate dalle telecamere di un palazzo adiacente al punto dove è avvenuto il sinistro mortale, che hanno consentito di ricostruire la dinamica. I due automobilisti, entrambi 38enni, sono risultati negativi all'alcoltest; sono invece ancora attesi i risultati degli esami tossicologici. Ancora da accertare, inoltre, la velocità alla quale viaggiava l'Audi al momento dell'impatto.

Secondo quanto finora ricostruito, sia l'uomo alla guida dell'Audi sia la donna alla guida della Renault avrebbero violato il codice della strada. L'inchiesta sul drammatico incidente dovrà stabilire le effettive responsabilità di ciascuno. Lo schianto era avvenuto intorno alle 13.30 all'incrocio tra viale Umbria e via Colletta, vicino a piazzale Lodi. Pare che l'Audi provenisse da viale Umbria e viaggiasse in direzione Loreto mentre sembra che la Renault viaggiasse in viale Umbria ma nella direzione opposta. All’altezza di via Colletta avrebbe fatto inversione - manovra vietata - attraversando il viale centrale per poi cercare di svoltare a sinistra. A quel punto la parte anteriore della Renault è entrata in collisione con la parte laterale sinistra della Rs7. Dopo l’impatto l’Audi ha travolto il semaforo e centrato il ragazzo, facendolo rimanere schiacciato contro un palo sul marciapiedi.

Il giovane, 18 anni appena compiuti, era stato trasportato al Niguarda in condizioni disperate e operato. Ma nonostante i tentativi, i medici non hanno potuto salvargli la vita. Nato a Beirut, in Libano, Karl - con doppio passaporto anche canadese - frequentava spesso l'Italia insieme ai genitori.