Incidente sull'autostrada A4: schianto fra 4 auto e 2 camion. Traffico in tilt

Incidente sull'A4 nella mattinata di lunedì 29 maggio: quattro auto e due camion si sono scontrati nel tratto tra la barriera di Ghisolfa e la tangenziale ovest, in direzione di Milano. Sette persone sono rimaste ferite, due in modo grave.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 9, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale, sul posto per i rilievi. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto quattro ambulanze, l'elisoccorso e un'automedica in codice rosso, oltre i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno estratto i feriti dagli abitacoli.

Due i feriti gravi: una donna di 77 anni, passeggera di un'auto, che è stata trasportata in codice rosso al Niguarda per traumi alla testa, torace e addome; il conducente di una delle quattro auto, invece, è stato trasportato in codice rosso all'Humanitas di Rozzano a causa di un importante trauma cranico. Meno gravi, invece, le condizioni degli altri feriti: uomini tra i 39 e i 67 anni, tutti trasportati per accertamenti nei pronto soccorso del San Carlo e del Sacco.

Traffico in tilt sull'arteria stradale. Alcune corsie sono state chiuse al traffico per permettere le operazioni di soccorso, stando a quanto trapelato ci sarebbero circa 3km di coda in direzione del capoluogo lombardo. Nessun rallentamento, invece, sulla carreggiata opposta.