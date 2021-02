Grave incidente sull'A1, camion si ribalta e finisce fuori dall'autostrada: 8 km di coda

Coda anche di 8 chilometri in direzione Milano e un camion ribaltato oltre il guard rail. Clamoroso incidente, per fortuna senza feriti gravi, lungo l'autostrada A1, nel Lodigiano.

Lo schianto, che secondo le prime informazioni si è verificato venti minuti prima delle 7 di lunedì, è avvenuto all'altezza del chilometro 36, circa 11 prima dell'uscita per Lodi. Per cause ancora da comprendere un tir è uscito fuori strada ed è finito appoggiato sul fianco destro oltre la lingua d'asfalto. Per riportarlo sull'asse strale sono intervenuti i vigili del fuoco di Lodi.

L'incidente sull'Autostrada A1 nel Basso Lodigiano

Presente anche la polizia stradale di Novate, per fare i rilievi e gestire il traffico, che secondo Autostrade.it ha raggiunto anche gli 8 chilometri di coda tra Basso Lodigiano e Lodi (Entrata consigliata verso Milano: Lodi. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Casalpusterlengo).

L'Azienda regionale emergenza urgenza (118) ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Il codice è stato declassato da rosso a giallo e le persone soccorse, tre uomini tra i 53 e i 63 anni, sono state portate all'ospedale di Lodi ma non in gravi condizioni.