Grave incidente sull'A1: autostrada chiusa

Mattinata difficile, quella di giovedì, per chi si è messo in viaggio lungo l'Autostrada A1 a causa di un incidente. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Lodi e l'allacciamento con la A58 Tangenziale esterna di Milano, in direzione di Milano, si è resa necessaria la chiusura del tratto per uno schianto avvenuto all'altezza del km 14. L'episodio è avvenuto poco dopo le 10.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti un'auto e un autocarro. All'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e - secondo Autostrade per l'Italia - si registrano 5 km di coda. Coda anche nella direzione opposta, verso Bologna, per i curiosi. Chi è diretto verso Milano, dopo l'uscita obbligatoria a Lodi dove si sono formate code, può percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare in autostrada a Vizzolo sulla A58 Tangenziale esterna di Milano. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.

Autostrade per l'Italia consiglia per chi va verso Milano l'entrata Vizzolo Predabissi su Agrate-Melegnano. L'uscita consigliata provenendo da Bologna: Lodi.