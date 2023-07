Incidente sull'Autostrada A1: traffico bloccato (anche per colpa dei curiosi)

Traffico paralizzato lungo l'Autostrada A1, in direzione Milano, per un incidente stradale avvenuto al chilometro 6, tra Melegnano e il bivio per la Tangenziale Ovest (A50). Lo scontro è avvenuto pochi minuti dopo il mezzogiorno di venerdì. Come comunica Autostrade per l'Italia si stanno registrando code anche in direzione Napoli, dal chilometro 5, per la presenza di curiosi.

In tutto nell'incidente sono rimaste coinvolte 6 perone. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto tre ambulanze con codice d'uscita rosso, il più grave, ma al momento non è chiaro come stiano le persone implicate.

Oltre al personale sanitario, sull'A1 sono arrivati anche i vigili del fuoco di Milano per rimuovere i mezzi coinvolti dalla carreggiata e la polizia stradale di Novate per fare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica.

La lunga coda e il video sul posto dell'incidente