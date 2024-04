Auto si ribalta: traffico in tilt sull'Autostrada A1 dopo l'incidente

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Traffico bloccato lungo l'Autostrada A1 nel Milanese dopo un incidente nel pomeriggio di martedì. Un veicolo si è ribaltato attorno alle 16 nel tratto compresso tra la Barriera Milano Sud e Melegnano, in direzione Milano.

Sul posto, poco lontano dal casello, sono intervenuti d'urgenza, in codice rosso, tre equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). I feriti sono due persone di 53 e 56 anni, una donna e un uomo. Le loro condizioni non sono gravi, tanto che sono stati trasportati dal 118 all'ospedale Humanitas in codice verde.

Oltre alle due ambulanze e all'automedica, sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e la polizia stradale per i rilievi e la gestione del traffico. Autostrade per l'Italia segnala traffico rallentato anche per la presenza di curiosi: