Incidente lungo l'Autostrada A1: auto si ribalta, traffico in tilt

Attimi di paura, intorno alle 8.30 di martedì, per una donna di 28 anni rimasta coinvolta in un incidente lungo l'Autostrada A1, tra San Donato e San Giuliano Milanese.

L'auto sulla quale viaggiava, secondo quanto riportato dai soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza, si è ribaltata. Per fortuna, la giovane non è rimasta ferita in modo grave.

Sul luogo dell'incidente sono interventi due equipaggi con automedica e ambulanza. Oltre al personale sanitario, sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale per fare i rilievi. Il traffico ha subito rallentamenti.