Incidente sull'A1 alle porte di Milano: chiuso un pezzo di autostrada

Traffico in tilt lungo l'Autostrada A1, alle porte di Milano, per un incidente stradale avvenuto a cavallo della mezzanotte tra la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta. Lo scontro si è verificato tra le uscite Tangenziale Ovest e San Giuliano Milanese. Il tratto di strada, in direzione Milano, è stato chiuso per permettere soccorsi e rilievi, stando a quanto riferito da Autostrade per l'Italia.

Secondo le prime informazioni nello schianto sono rimaste coinvolte due automobili e sei persone. Uno dei feriti è in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele. Il personale sanitario è intervenuto sul posto con tre ambulanze e un'automedica. Nessuno degli altri viaggiatori, tutti compresi tra i 16 e i 35 anni, ha riportato ferite imporanti.

Oltre agli equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), all'altezza del chilometro 4.3 dell'autostrada che collega Milano e Napoli sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Novate.

Autostrade ha comunicato la chiusura del tratto di strada interessato e suggerito delle alternative per gli automobilisti: "Entrata consigliata verso Milano: San Giuliano. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Bivio Tangenziale Ovest/A1 sud su A50 Tangenziale Ovest Milano".

Video: l'autostrada chiusa e i soccorsi