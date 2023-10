Incidente sull'autostrada A4: schianto tra un'auto e un camion, 5km di coda

Incidente sull'Autostrada A4 Milano-Venezia nel pomeriggio di venerdì 13 ottobre. Un'auto e un camion si sono tamponati nel tratto tra viale Certosa e Cormano (in direzione Venezia). Ferito un uomo di 79 anni, conducente dell'auto.

Tutto è accaduto poco dopo le 15, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L'esatta dinamica dello scontro è al vaglio della polizia stradale, sul posto per i rilievi, ma sembra che l'automobile abbia tamponato violentemente il camion che era fermo per il traffico intenso.

Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso. L'anziano è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso a causa di un trauma al volto. Illeso, invece, il conducente del camion. Pesanti le ripercussioni sul traffico. Sull'arteria stradale si sono formati circa 5 km di coda. Traffico in tilt anche sulla A8 allo svincolo con la A4.